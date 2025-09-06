QuotazioniSezioni
BMVP: Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

48.73 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BMVP ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.71 e ad un massimo di 48.73.

Segui le dinamiche di Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BMVP oggi?

Oggi le azioni Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF sono prezzate a 48.73. Viene scambiato all'interno di 0.02%, la chiusura di ieri è stata 48.72 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BMVP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF pagano dividendi?

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF è attualmente valutato a 48.73. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BMVP.

Come acquistare azioni BMVP?

Puoi acquistare azioni Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF al prezzo attuale di 48.73. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 48.73 o 49.03, mentre 4 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BMVP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BMVP?

Investire in Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF implica considerare l'intervallo annuale 42.01 - 50.76 e il prezzo attuale 48.73. Molti confrontano -0.41% e 2.42% prima di effettuare ordini su 48.73 o 49.03. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BMVP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?

Il prezzo massimo di Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF nell'ultimo anno è stato 50.76. All'interno di 42.01 - 50.76, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.72 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?

Il prezzo più basso di Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) nel corso dell'anno è stato 42.01. Confrontandolo con gli attuali 48.73 e 42.01 - 50.76 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BMVP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BMVP?

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.72 e 1.12%.

Intervallo Giornaliero
48.71 48.73
Intervallo Annuale
42.01 50.76
Chiusura Precedente
48.72
Apertura
48.71
Bid
48.73
Ask
49.03
Minimo
48.71
Massimo
48.73
Volume
4
Variazione giornaliera
0.02%
Variazione Mensile
-0.41%
Variazione Semestrale
2.42%
Variazione Annuale
1.12%
