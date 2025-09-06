- Übersicht
BMVP: Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
Der Wechselkurs von BMVP hat sich für heute um 0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.86 bis zu einem Hoch von 48.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMVP News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BMVP heute?
Die Aktie von Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) notiert heute bei 48.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.45% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 48.73 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von BMVP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BMVP Dividenden?
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF wird derzeit mit 48.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.58% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BMVP zu verfolgen.
Wie kaufe ich BMVP-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) zum aktuellen Kurs von 48.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 48.95 oder 49.25 platziert, während 3 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BMVP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BMVP-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF müssen die jährliche Spanne 42.01 - 50.76 und der aktuelle Kurs 48.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.04% und 2.88%, bevor sie Orders zu 48.95 oder 49.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BMVP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
Der höchste Kurs von Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) im vergangenen Jahr lag bei 50.76. Innerhalb von 42.01 - 50.76 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 48.73 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) im Laufe des Jahres betrug 42.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 48.95 und der Spanne 42.01 - 50.76 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BMVP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BMVP statt?
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 48.73 und 1.58% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.73
- Eröffnung
- 48.97
- Bid
- 48.95
- Ask
- 49.25
- Tief
- 48.86
- Hoch
- 48.97
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.45%
- Monatsänderung
- 0.04%
- 6-Monatsänderung
- 2.88%
- Jahresänderung
- 1.58%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8