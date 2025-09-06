CotationsSections
Devises / BMVP
BMVP: Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

48.73 USD 0.01 (0.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BMVP a changé de 0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.71 et à un maximum de 48.73.

Suivez la dynamique Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BMVP aujourd'hui ?

L'action Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF est cotée à 48.73 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.02%, a clôturé hier à 48.72 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de BMVP présente ces mises à jour.

L'action Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF est actuellement valorisé à 48.73. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BMVP.

Comment acheter des actions BMVP ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF au cours actuel de 48.73. Les ordres sont généralement placés à proximité de 48.73 ou de 49.03, le 4 et le 0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BMVP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BMVP ?

Investir dans Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 42.01 - 50.76 et le prix actuel 48.73. Beaucoup comparent -0.41% et 2.42% avant de passer des ordres à 48.73 ou 49.03. Consultez le graphique du cours de BMVP en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF l'année dernière était 50.76. Au cours de 42.01 - 50.76, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 48.72 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) sur l'année a été 42.01. Sa comparaison avec 48.73 et 42.01 - 50.76 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BMVP sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BMVP a-t-elle été divisée ?

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 48.72 et 1.12% après les opérations sur titres.

Range quotidien
48.71 48.73
Range Annuel
42.01 50.76
Clôture Précédente
48.72
Ouverture
48.71
Bid
48.73
Ask
49.03
Plus Bas
48.71
Plus Haut
48.73
Volume
4
Changement quotidien
0.02%
Changement Mensuel
-0.41%
Changement à 6 Mois
2.42%
Changement Annuel
1.12%
