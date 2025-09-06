クォートセクション
通貨 / BMVP
BMVP: Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

48.86 USD 0.13 (0.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BMVPの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり48.86の安値と48.97の高値で取引されました。

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BMVP株の現在の価格は？

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETFの株価は本日48.86です。0.27%内で取引され、前日の終値は48.73、取引量は2に達しました。BMVPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETFの株は配当を出しますか？

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETFの現在の価格は48.86です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.39%やUSDにも注目します。BMVPの動きはライブチャートで確認できます。

BMVP株を買う方法は？

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETFの株は現在48.86で購入可能です。注文は通常48.86または49.16付近で行われ、2や-0.22%が市場の動きを示します。BMVPの最新情報はライブチャートで確認できます。

BMVP株に投資する方法は？

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETFへの投資では、年間の値幅42.01 - 50.76と現在の48.86を考慮します。注文は多くの場合48.86や49.16で行われる前に、-0.14%や2.69%と比較されます。BMVPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETFの株の最高値は？

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETFの過去1年の最高値は50.76でした。42.01 - 50.76内で株価は大きく変動し、48.73と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETFの株の最低値は？

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF(BMVP)の年間最安値は42.01でした。現在の48.86や42.01 - 50.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BMVPの動きはライブチャートで確認できます。

BMVPの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、48.73、1.39%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
48.86 48.97
1年のレンジ
42.01 50.76
以前の終値
48.73
始値
48.97
買値
48.86
買値
49.16
安値
48.86
高値
48.97
出来高
2
1日の変化
0.27%
1ヶ月の変化
-0.14%
6ヶ月の変化
2.69%
1年の変化
1.39%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8