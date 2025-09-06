报价部分
货币 / BMVP
回到股票

BMVP: Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

48.73 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BMVP汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点48.71和高点48.73进行交易。

关注Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BMVP新闻

常见问题解答

BMVP股票今天的价格是多少？

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF股票今天的定价为48.73。它在0.02%范围内交易，昨天的收盘价为48.72，交易量达到4。BMVP的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF股票是否支付股息？

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF目前的价值为48.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.12%和USD。实时查看图表以跟踪BMVP走势。

如何购买BMVP股票？

您可以以48.73的当前价格购买Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF股票。订单通常设置在48.73或49.03附近，而4和0.04%显示市场活动。立即关注BMVP的实时图表更新。

如何投资BMVP股票？

投资Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF需要考虑年度范围42.01 - 50.76和当前价格48.73。许多人在以48.73或49.03下订单之前，会比较-0.41%和。实时查看BMVP价格图表，了解每日变化。

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF的最高价格是50.76。在42.01 - 50.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF的绩效。

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF（BMVP）的最低价格为42.01。将其与当前的48.73和42.01 - 50.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMVP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BMVP股票是什么时候拆分的？

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.72和1.12%中可见。

日范围
48.71 48.73
年范围
42.01 50.76
前一天收盘价
48.72
开盘价
48.71
卖价
48.73
买价
49.03
最低价
48.71
最高价
48.73
交易量
4
日变化
0.02%
月变化
-0.41%
6个月变化
2.42%
年变化
1.12%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8