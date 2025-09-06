- Обзор рынка
BMVP: Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
Курс BMVP за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.71, а максимальная — 48.73.
Следите за динамикой Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BMVP
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BMVP сегодня?
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) сегодня оценивается на уровне 48.73. Инструмент торгуется в пределах 0.02%, вчерашнее закрытие составило 48.72, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMVP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF в настоящее время оценивается в 48.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.12% и USD. Отслеживайте движения BMVP на графике в реальном времени.
Как купить акции BMVP?
Вы можете купить акции Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) по текущей цене 48.73. Ордера обычно размещаются около 48.73 или 49.03, тогда как 4 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMVP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BMVP?
Инвестирование в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF предполагает учет годового диапазона 42.01 - 50.76 и текущей цены 48.73. Многие сравнивают -0.41% и 2.42% перед размещением ордеров на 48.73 или 49.03. Изучайте ежедневные изменения цены BMVP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
Самая высокая цена Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) за последний год составила 50.76. Акции заметно колебались в пределах 42.01 - 50.76, сравнение с 48.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
Самая низкая цена Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) за год составила 42.01. Сравнение с текущими 48.73 и 42.01 - 50.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMVP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BMVP?
В прошлом Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.72 и 1.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.72
- Open
- 48.71
- Bid
- 48.73
- Ask
- 49.03
- Low
- 48.71
- High
- 48.73
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- -0.41%
- 6-месячное изменение
- 2.42%
- Годовое изменение
- 1.12%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8