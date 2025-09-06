КотировкиРазделы
BMVP: Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

48.73 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BMVP за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.71, а максимальная — 48.73.

Следите за динамикой Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BMVP сегодня?

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) сегодня оценивается на уровне 48.73. Инструмент торгуется в пределах 0.02%, вчерашнее закрытие составило 48.72, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMVP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF в настоящее время оценивается в 48.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.12% и USD. Отслеживайте движения BMVP на графике в реальном времени.

Как купить акции BMVP?

Вы можете купить акции Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) по текущей цене 48.73. Ордера обычно размещаются около 48.73 или 49.03, тогда как 4 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMVP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BMVP?

Инвестирование в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF предполагает учет годового диапазона 42.01 - 50.76 и текущей цены 48.73. Многие сравнивают -0.41% и 2.42% перед размещением ордеров на 48.73 или 49.03. Изучайте ежедневные изменения цены BMVP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?

Самая высокая цена Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) за последний год составила 50.76. Акции заметно колебались в пределах 42.01 - 50.76, сравнение с 48.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?

Самая низкая цена Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) за год составила 42.01. Сравнение с текущими 48.73 и 42.01 - 50.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMVP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BMVP?

В прошлом Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.72 и 1.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.71 48.73
Годовой диапазон
42.01 50.76
Предыдущее закрытие
48.72
Open
48.71
Bid
48.73
Ask
49.03
Low
48.71
High
48.73
Объем
4
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
-0.41%
6-месячное изменение
2.42%
Годовое изменение
1.12%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8