BMRA: Biomerica Inc
2.94 USD 0.02 (0.68%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BMRA para hoje mudou para 0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.94 e o mais alto foi 2.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Biomerica Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.94 2.97
Faixa anual
0.26 4.60
- Fechamento anterior
- 2.92
- Open
- 2.97
- Bid
- 2.94
- Ask
- 3.24
- Low
- 2.94
- High
- 2.97
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.68%
- Mudança mensal
- -2.97%
- Mudança de 6 meses
- 415.79%
- Mudança anual
- 764.71%
