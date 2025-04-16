Divisas / BMRA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BMRA: Biomerica Inc
2.92 USD 0.08 (2.67%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BMRA de hoy ha cambiado un -2.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.90, mientras que el máximo ha alcanzado 3.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Biomerica Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMRA News
- Biomerica launches AI tool to help IBS patients manage trigger foods
- Biomerica stock rises after UAE health ministry approves kidney test
- UAE approves Biomerica’s 10-minute home kidney test for diabetic patients
- Biomerica stock soars after UAE approves home H. pylori test
- UAE approves Biomerica’s home test for H. pylori detection
- Biomerica names Scott Madel as chief commercial officer
- Biomerica appoints Eric B. Chin to Board of Directors
- inFoods IBS test shows promise for IBS management
- Biomerica Reports Real-World Data Showing 49% Reduction in IBS Symptoms with inFoods ® IBS using a First of Its Kind Real-Time IBS Patient Feedback System
- Crude Oil Moves Higher; Travelers Earnings Beat Estimates - Biomerica (NASDAQ:BMRA), Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
- Nasdaq Down Over 2%; Abbott Laboratories Posts Upbeat Earnings - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Biomerica (NASDAQ:BMRA)
Rango diario
2.90 3.05
Rango anual
0.26 4.60
- Cierres anteriores
- 3.00
- Open
- 3.00
- Bid
- 2.92
- Ask
- 3.22
- Low
- 2.90
- High
- 3.05
- Volumen
- 72
- Cambio diario
- -2.67%
- Cambio mensual
- -3.63%
- Cambio a 6 meses
- 412.28%
- Cambio anual
- 758.82%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B