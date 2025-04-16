Valute / BMRA
BMRA: Biomerica Inc
2.88 USD 0.05 (1.71%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BMRA ha avuto una variazione del -1.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.83 e ad un massimo di 2.95.
Segui le dinamiche di Biomerica Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BMRA News
- Biomerica launches AI tool to help IBS patients manage trigger foods
- Biomerica stock rises after UAE health ministry approves kidney test
- UAE approves Biomerica’s 10-minute home kidney test for diabetic patients
- Biomerica stock soars after UAE approves home H. pylori test
- UAE approves Biomerica’s home test for H. pylori detection
- Biomerica names Scott Madel as chief commercial officer
- Biomerica appoints Eric B. Chin to Board of Directors
- inFoods IBS test shows promise for IBS management
- Biomerica Reports Real-World Data Showing 49% Reduction in IBS Symptoms with inFoods ® IBS using a First of Its Kind Real-Time IBS Patient Feedback System
- Crude Oil Moves Higher; Travelers Earnings Beat Estimates - Biomerica (NASDAQ:BMRA), Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
- Nasdaq Down Over 2%; Abbott Laboratories Posts Upbeat Earnings - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Biomerica (NASDAQ:BMRA)
Intervallo Giornaliero
2.83 2.95
Intervallo Annuale
0.26 4.60
- Chiusura Precedente
- 2.93
- Apertura
- 2.95
- Bid
- 2.88
- Ask
- 3.18
- Minimo
- 2.83
- Massimo
- 2.95
- Volume
- 97
- Variazione giornaliera
- -1.71%
- Variazione Mensile
- -4.95%
- Variazione Semestrale
- 405.26%
- Variazione Annuale
- 747.06%
21 settembre, domenica