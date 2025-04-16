QuotazioniSezioni
BMRA
BMRA: Biomerica Inc

2.88 USD 0.05 (1.71%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BMRA ha avuto una variazione del -1.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.83 e ad un massimo di 2.95.

Segui le dinamiche di Biomerica Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.83 2.95
Intervallo Annuale
0.26 4.60
Chiusura Precedente
2.93
Apertura
2.95
Bid
2.88
Ask
3.18
Minimo
2.83
Massimo
2.95
Volume
97
Variazione giornaliera
-1.71%
Variazione Mensile
-4.95%
Variazione Semestrale
405.26%
Variazione Annuale
747.06%
