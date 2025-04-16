Валюты / BMRA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BMRA: Biomerica Inc
3.00 USD 0.01 (0.33%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BMRA за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.87, а максимальная — 3.03.
Следите за динамикой Biomerica Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BMRA
- Biomerica launches AI tool to help IBS patients manage trigger foods
- Biomerica stock rises after UAE health ministry approves kidney test
- UAE approves Biomerica’s 10-minute home kidney test for diabetic patients
- Biomerica stock soars after UAE approves home H. pylori test
- UAE approves Biomerica’s home test for H. pylori detection
- Biomerica names Scott Madel as chief commercial officer
- Biomerica appoints Eric B. Chin to Board of Directors
- inFoods IBS test shows promise for IBS management
- Biomerica Reports Real-World Data Showing 49% Reduction in IBS Symptoms with inFoods ® IBS using a First of Its Kind Real-Time IBS Patient Feedback System
- Crude Oil Moves Higher; Travelers Earnings Beat Estimates - Biomerica (NASDAQ:BMRA), Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
- Nasdaq Down Over 2%; Abbott Laboratories Posts Upbeat Earnings - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Biomerica (NASDAQ:BMRA)
Дневной диапазон
2.87 3.03
Годовой диапазон
0.26 4.60
- Предыдущее закрытие
- 2.99
- Open
- 3.03
- Bid
- 3.00
- Ask
- 3.30
- Low
- 2.87
- High
- 3.03
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- -0.99%
- 6-месячное изменение
- 426.32%
- Годовое изменение
- 782.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.