BMRA: Biomerica Inc
2.89 USD 0.04 (1.37%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BMRA hat sich für heute um -1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.83 bis zu einem Hoch von 2.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Biomerica Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BMRA News
- Biomerica launches AI tool to help IBS patients manage trigger foods
- Biomerica stock rises after UAE health ministry approves kidney test
- UAE approves Biomerica’s 10-minute home kidney test for diabetic patients
- Biomerica stock soars after UAE approves home H. pylori test
- UAE approves Biomerica’s home test for H. pylori detection
- Biomerica names Scott Madel as chief commercial officer
- Biomerica appoints Eric B. Chin to Board of Directors
- inFoods IBS test shows promise for IBS management
- Biomerica Reports Real-World Data Showing 49% Reduction in IBS Symptoms with inFoods ® IBS using a First of Its Kind Real-Time IBS Patient Feedback System
- Crude Oil Moves Higher; Travelers Earnings Beat Estimates - Biomerica (NASDAQ:BMRA), Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
- Nasdaq Down Over 2%; Abbott Laboratories Posts Upbeat Earnings - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Biomerica (NASDAQ:BMRA)
Tagesspanne
2.83 2.95
Jahresspanne
0.26 4.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.93
- Eröffnung
- 2.95
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- Tief
- 2.83
- Hoch
- 2.95
- Volumen
- 61
- Tagesänderung
- -1.37%
- Monatsänderung
- -4.62%
- 6-Monatsänderung
- 407.02%
- Jahresänderung
- 750.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K