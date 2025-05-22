Moedas / BLMN
BLMN: Bloomin' Brands Inc
6.77 USD 0.07 (1.04%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BLMN para hoje mudou para 1.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.47 e o mais alto foi 6.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Bloomin' Brands Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6.47 6.78
Faixa anual
6.09 17.57
Fechamento anterior
6.70
- 6.70
Open
6.74
- 6.74
- Bid
- 6.77
- Ask
- 7.07
- Low
- 6.47
High
6.78
- 6.78
- Volume
- 2.223 K
Mudança diária
1.04%
- 1.04%
Mudança mensal
-7.51%
- -7.51%
Mudança de 6 meses
-5.31%
- -5.31%
Mudança anual
-58.97%
- -58.97%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh