QuotazioniSezioni
Valute / BLMN
Tornare a Azioni

BLMN: Bloomin' Brands Inc

6.83 USD 0.02 (0.29%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLMN ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.76 e ad un massimo di 6.97.

Segui le dinamiche di Bloomin' Brands Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BLMN News

Intervallo Giornaliero
6.76 6.97
Intervallo Annuale
6.09 17.57
Chiusura Precedente
6.81
Apertura
6.85
Bid
6.83
Ask
7.13
Minimo
6.76
Massimo
6.97
Volume
2.303 K
Variazione giornaliera
0.29%
Variazione Mensile
-6.69%
Variazione Semestrale
-4.48%
Variazione Annuale
-58.61%
20 settembre, sabato