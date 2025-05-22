Valute / BLMN
BLMN: Bloomin' Brands Inc
6.83 USD 0.02 (0.29%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BLMN ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.76 e ad un massimo di 6.97.
Segui le dinamiche di Bloomin' Brands Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.76 6.97
Intervallo Annuale
6.09 17.57
- Chiusura Precedente
- 6.81
- Apertura
- 6.85
- Bid
- 6.83
- Ask
- 7.13
- Minimo
- 6.76
- Massimo
- 6.97
- Volume
- 2.303 K
- Variazione giornaliera
- 0.29%
- Variazione Mensile
- -6.69%
- Variazione Semestrale
- -4.48%
- Variazione Annuale
- -58.61%
20 settembre, sabato