통화 / BLMN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BLMN: Bloomin' Brands Inc
6.83 USD 0.02 (0.29%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BLMN 환율이 오늘 0.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.76이고 고가는 6.97이었습니다.
Bloomin' Brands Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLMN News
- Red Robin Gourmet Burgers: Asymmetric Returns Expected To Persist If Recovery Holds (RRGB)
- Bloomin' Brands: Mr. Market Is Wrong, But Beware Consumer Sentiment (BLMN)
- Does Red Robin Have the Recipe for Sustainable EBITDA Growth?
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), Monro (NASDAQ:MNRO)
- The Chili’s Economy Is Here: What’s Behind the Casual-Dining Boom
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Bloomin' Brands (BLMN) Q2 EPS Tops Views
- Why Bloomin' Brands Stock Went Sour Today
- Bloomin' Brands Restaurant Margin Squeeze & Guidance Cut Lowers Stock By 22% - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN)
- Bloomin' Brands (BLMN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Bloomin' Brands (BLMN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Bloomin’ Brands Q2 2025 slides: Margins decline despite revenue growth, guidance lowered
- Bloomin’ Brands beats Q2 earnings estimates, lowers full-year outlook
- Bloomin' Brands: Struggling Among Competitors (NASDAQ:BLMN)
- Bloomin' Brands: This Stock Could Be Too Cheap To Pass Up (NASDAQ:BLMN)
- Papa John's (PZZA) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Analysts Estimate Bloomin' Brands (BLMN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- 5 Stocks Brokers Adore Even as Economic Uncertainty Lingers
- Tesla, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Mesoblast, Atai Life Sciences, Melco Resorts & Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Tesla, Apple Stir Mega-Cap Movers on Tuesday’s Market
- Harbor Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HAMVX)
- Pizza Power Play: Analyst Says Domino's Gains Share, Papa Johns Holds Steady, Pizza Hut Loses Ground - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), DoorDash (NASDAQ:DASH)
- RFK Jr.'s 'Make America Healthy Again' Report Stirs GOP, Farmers Over Glyphosate Concerns Ahead Of Release - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), Biglari Holdings (NYSE:BH)
일일 변동 비율
6.76 6.97
년간 변동
6.09 17.57
- 이전 종가
- 6.81
- 시가
- 6.85
- Bid
- 6.83
- Ask
- 7.13
- 저가
- 6.76
- 고가
- 6.97
- 볼륨
- 2.303 K
- 일일 변동
- 0.29%
- 월 변동
- -6.69%
- 6개월 변동
- -4.48%
- 년간 변동율
- -58.61%
20 9월, 토요일