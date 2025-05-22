通貨 / BLMN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BLMN: Bloomin' Brands Inc
6.81 USD 0.11 (1.64%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BLMNの今日の為替レートは、1.64%変化しました。日中、通貨は1あたり6.47の安値と6.84の高値で取引されました。
Bloomin' Brands Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLMN News
- Red Robin Gourmet Burgers: Asymmetric Returns Expected To Persist If Recovery Holds (RRGB)
- Bloomin' Brands: Mr. Market Is Wrong, But Beware Consumer Sentiment (BLMN)
- Does Red Robin Have the Recipe for Sustainable EBITDA Growth?
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), Monro (NASDAQ:MNRO)
- The Chili’s Economy Is Here: What’s Behind the Casual-Dining Boom
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Bloomin' Brands (BLMN) Q2 EPS Tops Views
- Why Bloomin' Brands Stock Went Sour Today
- Bloomin' Brands Restaurant Margin Squeeze & Guidance Cut Lowers Stock By 22% - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN)
- Bloomin' Brands (BLMN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Bloomin' Brands (BLMN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Bloomin’ Brands Q2 2025 slides: Margins decline despite revenue growth, guidance lowered
- Bloomin’ Brands beats Q2 earnings estimates, lowers full-year outlook
- Bloomin' Brands: Struggling Among Competitors (NASDAQ:BLMN)
- Bloomin' Brands: This Stock Could Be Too Cheap To Pass Up (NASDAQ:BLMN)
- Papa John's (PZZA) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Analysts Estimate Bloomin' Brands (BLMN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- 5 Stocks Brokers Adore Even as Economic Uncertainty Lingers
- Tesla, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Mesoblast, Atai Life Sciences, Melco Resorts & Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Tesla, Apple Stir Mega-Cap Movers on Tuesday’s Market
- Harbor Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HAMVX)
- Pizza Power Play: Analyst Says Domino's Gains Share, Papa Johns Holds Steady, Pizza Hut Loses Ground - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), DoorDash (NASDAQ:DASH)
- RFK Jr.'s 'Make America Healthy Again' Report Stirs GOP, Farmers Over Glyphosate Concerns Ahead Of Release - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), Biglari Holdings (NYSE:BH)
1日のレンジ
6.47 6.84
1年のレンジ
6.09 17.57
- 以前の終値
- 6.70
- 始値
- 6.74
- 買値
- 6.81
- 買値
- 7.11
- 安値
- 6.47
- 高値
- 6.84
- 出来高
- 3.428 K
- 1日の変化
- 1.64%
- 1ヶ月の変化
- -6.97%
- 6ヶ月の変化
- -4.76%
- 1年の変化
- -58.73%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K