BLMN: Bloomin' Brands Inc

6.81 USD 0.11 (1.64%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BLMNの今日の為替レートは、1.64%変化しました。日中、通貨は1あたり6.47の安値と6.84の高値で取引されました。

Bloomin' Brands Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
6.47 6.84
1年のレンジ
6.09 17.57
以前の終値
6.70
始値
6.74
買値
6.81
買値
7.11
安値
6.47
高値
6.84
出来高
3.428 K
1日の変化
1.64%
1ヶ月の変化
-6.97%
6ヶ月の変化
-4.76%
1年の変化
-58.73%
