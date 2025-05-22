Валюты / BLMN
BLMN: Bloomin' Brands Inc
6.80 USD 0.08 (1.16%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLMN за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.76, а максимальная — 7.04.
Следите за динамикой Bloomin' Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.76 7.04
Годовой диапазон
6.09 17.57
- Предыдущее закрытие
- 6.88
- Open
- 6.90
- Bid
- 6.80
- Ask
- 7.10
- Low
- 6.76
- High
- 7.04
- Объем
- 2.950 K
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- -7.10%
- 6-месячное изменение
- -4.90%
- Годовое изменение
- -58.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.