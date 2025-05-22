КотировкиРазделы
BLMN: Bloomin' Brands Inc

6.80 USD 0.08 (1.16%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BLMN за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.76, а максимальная — 7.04.

Следите за динамикой Bloomin' Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.76 7.04
Годовой диапазон
6.09 17.57
Предыдущее закрытие
6.88
Open
6.90
Bid
6.80
Ask
7.10
Low
6.76
High
7.04
Объем
2.950 K
Дневное изменение
-1.16%
Месячное изменение
-7.10%
6-месячное изменение
-4.90%
Годовое изменение
-58.79%
