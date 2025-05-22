货币 / BLMN
BLMN: Bloomin' Brands Inc
6.81 USD 0.01 (0.15%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BLMN汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点6.70和高点6.93进行交易。
关注Bloomin' Brands Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
6.70 6.93
年范围
6.09 17.57
- 前一天收盘价
- 6.80
- 开盘价
- 6.75
- 卖价
- 6.81
- 买价
- 7.11
- 最低价
- 6.70
- 最高价
- 6.93
- 交易量
- 1.341 K
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- -6.97%
- 6个月变化
- -4.76%
- 年变化
- -58.73%
