- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BIXI: Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd
A taxa do BIXI para hoje mudou para 0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.8650 e o mais alto foi 9.8850.
Veja a dinâmica do par de moedas Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BIXI hoje?
Hoje Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) está avaliado em 9.8850. O instrumento é negociado dentro de 9.8650 - 9.8850, o fechamento de ontem foi 9.8600, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BIXI em tempo real.
As ações de Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd pagam dividendos?
Atualmente Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd está avaliado em 9.8850. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.65% e USD. Monitore os movimentos de BIXI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BIXI?
Você pode comprar ações de Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) pelo preço atual 9.8850. Ordens geralmente são executadas perto de 9.8850 ou 9.8880, enquanto 19 e 0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BIXI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BIXI?
Investir em Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd envolve considerar a faixa anual 9.8000 - 10.0000 e o preço atual 9.8850. Muitos comparam 0.36% e -0.65% antes de enviar ordens em 9.8850 ou 9.8880. Estude as mudanças diárias de preço de BIXI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd?
O maior preço de Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) no último ano foi 10.0000. As ações oscilaram bastante dentro de 9.8000 - 10.0000, e a comparação com 9.8600 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd?
O menor preço de Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) no ano foi 9.8000. A comparação com o preço atual 9.8850 e 9.8000 - 10.0000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BIXI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BIXI?
No passado Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.8600 e -0.65% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.8600
- Open
- 9.8700
- Bid
- 9.8850
- Ask
- 9.8880
- Low
- 9.8650
- High
- 9.8850
- Volume
- 19
- Mudança diária
- 0.25%
- Mudança mensal
- 0.36%
- Mudança de 6 meses
- -0.65%
- Mudança anual
- -0.65%
- Atu.
- $-226.402 bilh
- Projeç.
- $-332.824 bilh
- Prév.
- $-249.217 bilh
- Atu.
- 0.6%
- Projeç.
- 1.1%
- Prév.
- -0.1%
- Atu.
- 0.5%
- Projeç.
- 0.2%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
- 0.4%
- Projeç.
- -0.1%
- Prév.
- 0.6%
- Atu.
- 0.2%
- Projeç.
- 0.0%
- Prév.
- 0.1%
- Atu.
- 0.0%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
- 0.3%
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
- 0.6%
- Projeç.
- 0.2%
- Prév.
- 0.4%
- Atu.
- 0.3%
- Projeç.
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
- 3.391 milh
- Projeç.
- 0.723 milh
- Prév.
- -3.832 milh
- Atu.
- 0.745 milh
- Projeç.
- 0.981 milh
- Prév.
- 0.728 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.