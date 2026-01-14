- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BIXI: Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd
Il tasso di cambio BIXI ha avuto una variazione del 0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.8650 e ad un massimo di 9.8850.
Segui le dinamiche di Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BIXI oggi?
Oggi le azioni Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd sono prezzate a 9.8850. Viene scambiato all'interno di 9.8650 - 9.8850, la chiusura di ieri è stata 9.8600 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BIXI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd pagano dividendi?
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd è attualmente valutato a 9.8850. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.65% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BIXI.
Come acquistare azioni BIXI?
Puoi acquistare azioni Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd al prezzo attuale di 9.8850. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.8850 o 9.8880, mentre 19 e 0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BIXI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BIXI?
Investire in Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd implica considerare l'intervallo annuale 9.8000 - 10.0000 e il prezzo attuale 9.8850. Molti confrontano 0.36% e -0.65% prima di effettuare ordini su 9.8850 o 9.8880. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BIXI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd?
Il prezzo massimo di Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd nell'ultimo anno è stato 10.0000. All'interno di 9.8000 - 10.0000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.8600 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd?
Il prezzo più basso di Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) nel corso dell'anno è stato 9.8000. Confrontandolo con gli attuali 9.8850 e 9.8000 - 10.0000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BIXI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BIXI?
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.8600 e -0.65%.
- Chiusura Precedente
- 9.8600
- Apertura
- 9.8700
- Bid
- 9.8850
- Ask
- 9.8880
- Minimo
- 9.8650
- Massimo
- 9.8850
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- 0.25%
- Variazione Mensile
- 0.36%
- Variazione Semestrale
- -0.65%
- Variazione Annuale
- -0.65%
- Agire
- $-226.402 B
- Fcst
- $-332.824 B
- Prev
- $-249.217 B
- Agire
- 0.6%
- Fcst
- 1.1%
- Prev
- -0.1%
- Agire
- 0.5%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
- Agire
- 0.4%
- Fcst
- -0.1%
- Prev
- 0.6%
- Agire
- 0.2%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.1%
- Agire
- 0.0%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.3%
- Agire
- 0.3%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.3%
- Agire
- 0.6%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.4%
- Agire
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- 0.0%
- Agire
- 3.391 M
- Fcst
- 0.723 M
- Prev
- -3.832 M
- Agire
- 0.745 M
- Fcst
- 0.981 M
- Prev
- 0.728 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev