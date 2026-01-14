BIXI: Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd
今日BIXI汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点9.8650和高点9.8850进行交易。
关注Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BIXI股票今天的价格是多少？
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd股票今天的定价为9.8850。它在9.8650 - 9.8850范围内交易，昨天的收盘价为9.8600，交易量达到19。BIXI的实时价格图表显示了这些更新。
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd股票是否支付股息？
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd目前的价值为9.8850。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.65%和USD。实时查看图表以跟踪BIXI走势。
如何购买BIXI股票？
您可以以9.8850的当前价格购买Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd股票。订单通常设置在9.8850或9.8880附近，而19和0.15%显示市场活动。立即关注BIXI的实时图表更新。
如何投资BIXI股票？
投资Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd需要考虑年度范围9.8000 - 10.0000和当前价格9.8850。许多人在以9.8850或9.8880下订单之前，会比较0.36%和。实时查看BIXI价格图表，了解每日变化。
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd的最高价格是10.0000。在9.8000 - 10.0000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd的绩效。
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd股票的最低价格是多少？
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd（BIXI）的最低价格为9.8000。将其与当前的9.8850和9.8000 - 10.0000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BIXI股票是什么时候拆分的？
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.8600和-0.65%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.8600
- 开盘价
- 9.8700
- 卖价
- 9.8850
- 买价
- 9.8880
- 最低价
- 9.8650
- 最高价
- 9.8850
- 交易量
- 19
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 0.36%
- 6个月变化
- -0.65%
- 年变化
- -0.65%
- 实际值
- $-226.402 B
- 预测值
- $-332.824 B
- 前值
- $-249.217 B
- 实际值
- 0.6%
- 预测值
- 1.1%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.5%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
- 0.4%
- 预测值
- -0.1%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.1%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.3%
- 实际值
- 0.3%
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.3%
- 实际值
- 0.6%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 0.3%
- 预测值
- 前值
- 0.0%
- 实际值
- 3.391 M
- 预测值
- 0.723 M
- 前值
- -3.832 M
- 实际值
- 0.745 M
- 预测值
- 0.981 M
- 前值
- 0.728 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值