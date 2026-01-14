报价部分
货币 / BIXI
回到股票

BIXI: Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd

9.8850 USD 0.0250 (0.25%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BIXI汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点9.8650和高点9.8850进行交易。

关注Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BIXI股票今天的价格是多少？

Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd股票今天的定价为9.8850。它在9.8650 - 9.8850范围内交易，昨天的收盘价为9.8600，交易量达到19。BIXI的实时价格图表显示了这些更新。

Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd股票是否支付股息？

Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd目前的价值为9.8850。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.65%和USD。实时查看图表以跟踪BIXI走势。

如何购买BIXI股票？

您可以以9.8850的当前价格购买Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd股票。订单通常设置在9.8850或9.8880附近，而19和0.15%显示市场活动。立即关注BIXI的实时图表更新。

如何投资BIXI股票？

投资Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd需要考虑年度范围9.8000 - 10.0000和当前价格9.8850。许多人在以9.8850或9.8880下订单之前，会比较0.36%和。实时查看BIXI价格图表，了解每日变化。

Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd的最高价格是10.0000。在9.8000 - 10.0000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd的绩效。

Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd股票的最低价格是多少？

Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd（BIXI）的最低价格为9.8000。将其与当前的9.8850和9.8000 - 10.0000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BIXI股票是什么时候拆分的？

Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.8600和-0.65%中可见。

日范围
9.8650 9.8850
年范围
9.8000 10.0000
前一天收盘价
9.8600
开盘价
9.8700
卖价
9.8850
买价
9.8880
最低价
9.8650
最高价
9.8850
交易量
19
日变化
0.25%
月变化
0.36%
6个月变化
-0.65%
年变化
-0.65%
14 一月, 星期三
13:30
USD
经常帐
实际值
$​-226.402 B
预测值
$​-332.824 B
前值
$​-249.217 B
13:30
USD
零售销售指数月率 m/m
实际值
0.6%
预测值
1.1%
前值
-0.1%
13:30
USD
核心零售销售指数月率 m/m
实际值
0.5%
预测值
0.2%
前值
0.2%
13:30
USD
零售管理月率m/m
实际值
0.4%
预测值
-0.1%
前值
0.6%
13:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.2%
预测值
0.0%
前值
0.1%
13:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.0%
预测值
-0.2%
前值
0.3%
15:00
USD
商业库存指数月率 m/m
实际值
0.3%
预测值
0.1%
前值
0.3%
15:00
USD
零售库存月率m/m
实际值
0.6%
预测值
0.2%
前值
0.4%
15:00
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
0.3%
预测值
前值
0.0%
15:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
3.391 M
预测值
0.723 M
前值
-3.832 M
15:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
0.745 M
预测值
0.981 M
前值
0.728 M
19:00
USD
美联储褐皮书
实际值
预测值
前值