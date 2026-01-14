- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BIXI: Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd
Der Wechselkurs von BIXI hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.8650 bis zu einem Hoch von 9.8850 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BIXI heute?
Die Aktie von Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) notiert heute bei 9.8850. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.8650 - 9.8850 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.8600 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von BIXI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BIXI Dividenden?
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd wird derzeit mit 9.8850 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.65% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BIXI zu verfolgen.
Wie kaufe ich BIXI-Aktien?
Sie können Aktien von Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) zum aktuellen Kurs von 9.8850 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.8850 oder 9.8880 platziert, während 19 und 0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BIXI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BIXI-Aktien?
Bei einer Investition in Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd müssen die jährliche Spanne 9.8000 - 10.0000 und der aktuelle Kurs 9.8850 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.36% und -0.65%, bevor sie Orders zu 9.8850 oder 9.8880 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BIXI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd?
Der höchste Kurs von Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) im vergangenen Jahr lag bei 10.0000. Innerhalb von 9.8000 - 10.0000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.8600 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd?
Der niedrigste Kurs von Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) im Laufe des Jahres betrug 9.8000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.8850 und der Spanne 9.8000 - 10.0000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BIXI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BIXI statt?
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.8600 und -0.65% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.8600
- Eröffnung
- 9.8700
- Bid
- 9.8850
- Ask
- 9.8880
- Tief
- 9.8650
- Hoch
- 9.8850
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- 0.25%
- Monatsänderung
- 0.36%
- 6-Monatsänderung
- -0.65%
- Jahresänderung
- -0.65%
- Akt
- $-226.402 B
- Erw
- $-332.824 B
- Vorh
- $-249.217 B
- Akt
- 0.6%
- Erw
- 1.1%
- Vorh
- -0.1%
- Akt
- 0.5%
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.2%
- Akt
- 0.4%
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.6%
- Akt
- 0.2%
- Erw
- 0.0%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
- 0.0%
- Erw
- -0.2%
- Vorh
- 0.3%
- Akt
- 0.3%
- Erw
- 0.1%
- Vorh
- 0.3%
- Akt
- 0.6%
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.4%
- Akt
- 0.3%
- Erw
- Vorh
- 0.0%
- Akt
- 3.391 M
- Erw
- 0.723 M
- Vorh
- -3.832 M
- Akt
- 0.745 M
- Erw
- 0.981 M
- Vorh
- 0.728 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh