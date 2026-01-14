КотировкиРазделы
BIXI: Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd

9.8850 USD 0.0250 (0.25%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BIXI за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.8650, а максимальная — 9.8850.

Следите за динамикой Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BIXI сегодня?

Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) сегодня оценивается на уровне 9.8850. Инструмент торгуется в пределах 9.8650 - 9.8850, вчерашнее закрытие составило 9.8600, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BIXI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd?

Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd в настоящее время оценивается в 9.8850. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.65% и USD. Отслеживайте движения BIXI на графике в реальном времени.

Как купить акции BIXI?

Вы можете купить акции Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) по текущей цене 9.8850. Ордера обычно размещаются около 9.8850 или 9.8880, тогда как 19 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BIXI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BIXI?

Инвестирование в Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd предполагает учет годового диапазона 9.8000 - 10.0000 и текущей цены 9.8850. Многие сравнивают 0.36% и -0.65% перед размещением ордеров на 9.8850 или 9.8880. Изучайте ежедневные изменения цены BIXI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd?

Самая высокая цена Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) за последний год составила 10.0000. Акции заметно колебались в пределах 9.8000 - 10.0000, сравнение с 9.8600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd?

Самая низкая цена Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) за год составила 9.8000. Сравнение с текущими 9.8850 и 9.8000 - 10.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BIXI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BIXI?

В прошлом Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.8600 и -0.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.8650 9.8850
Годовой диапазон
9.8000 10.0000
Предыдущее закрытие
9.8600
Open
9.8700
Bid
9.8850
Ask
9.8880
Low
9.8650
High
9.8850
Объем
19
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
-0.65%
Годовое изменение
-0.65%
