BIXI: Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd
Курс BIXI за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.8650, а максимальная — 9.8850.
Следите за динамикой Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BIXI сегодня?
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) сегодня оценивается на уровне 9.8850. Инструмент торгуется в пределах 9.8650 - 9.8850, вчерашнее закрытие составило 9.8600, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BIXI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd?
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd в настоящее время оценивается в 9.8850. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.65% и USD. Отслеживайте движения BIXI на графике в реальном времени.
Как купить акции BIXI?
Вы можете купить акции Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) по текущей цене 9.8850. Ордера обычно размещаются около 9.8850 или 9.8880, тогда как 19 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BIXI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BIXI?
Инвестирование в Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd предполагает учет годового диапазона 9.8000 - 10.0000 и текущей цены 9.8850. Многие сравнивают 0.36% и -0.65% перед размещением ордеров на 9.8850 или 9.8880. Изучайте ежедневные изменения цены BIXI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd?
Самая высокая цена Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) за последний год составила 10.0000. Акции заметно колебались в пределах 9.8000 - 10.0000, сравнение с 9.8600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd?
Самая низкая цена Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) за год составила 9.8000. Сравнение с текущими 9.8850 и 9.8000 - 10.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BIXI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BIXI?
В прошлом Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.8600 и -0.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.8600
- Open
- 9.8700
- Bid
- 9.8850
- Ask
- 9.8880
- Low
- 9.8650
- High
- 9.8850
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- -0.65%
- Годовое изменение
- -0.65%
- Акт.
- $-226.402 млрд
- Прог.
- $-332.824 млрд
- Пред.
- $-249.217 млрд
- Акт.
- 0.6%
- Прог.
- 1.1%
- Пред.
- -0.1%
- Акт.
- 0.5%
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
- 0.4%
- Прог.
- -0.1%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
- 0.2%
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
- 0.0%
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
- 0.6%
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
- 3.391 млн
- Прог.
- 0.723 млн
- Пред.
- -3.832 млн
- Акт.
- 0.745 млн
- Прог.
- 0.981 млн
- Пред.
- 0.728 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.