BIXI: Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd
El tipo de cambio de BIXI de hoy ha cambiado un 0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.8650, mientras que el máximo ha alcanzado 9.8850.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BIXI hoy?
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) se evalúa hoy en 9.8850. El instrumento se negocia dentro de 9.8650 - 9.8850; el cierre de ayer ha sido 9.8600 y el volumen comercial ha alcanzado 19. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BIXI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd?
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd se evalúa actualmente en 9.8850. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.65% y USD. Monitoree los movimientos de BIXI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BIXI?
Puede comprar acciones de Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) al precio actual de 9.8850. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 9.8850 o 9.8880, mientras que 19 y 0.15% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BIXI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BIXI?
Invertir en Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd implica tener en cuenta el rango anual 9.8000 - 10.0000 y el precio actual 9.8850. Muchos comparan 0.36% y -0.65% antes de colocar órdenes en 9.8850 o 9.8880. Estudie los cambios diarios de precios de BIXI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd?
El precio más alto de Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) en el último año ha sido 10.0000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.8000 - 10.0000, una comparación con 9.8600 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd?
El precio más bajo de Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) para el año ha sido 9.8000. La comparación con los actuales 9.8850 y 9.8000 - 10.0000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BIXI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BIXI?
En el pasado, Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 9.8600 y -0.65% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 9.8600
- Open
- 9.8700
- Bid
- 9.8850
- Ask
- 9.8880
- Low
- 9.8650
- High
- 9.8850
- Volumen
- 19
- Cambio diario
- 0.25%
- Cambio mensual
- 0.36%
- Cambio a 6 meses
- -0.65%
- Cambio anual
- -0.65%
- Act.
- $-226.402 B
- Pronós.
- $-332.824 B
- Prev.
- $-249.217 B
- Act.
- 0.6%
- Pronós.
- 1.1%
- Prev.
- -0.1%
- Act.
- 0.5%
- Pronós.
- 0.2%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
- 0.4%
- Pronós.
- -0.1%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
- 0.2%
- Pronós.
- 0.0%
- Prev.
- 0.1%
- Act.
- 0.0%
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- 0.3%
- Act.
- 0.3%
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.3%
- Act.
- 0.6%
- Pronós.
- 0.2%
- Prev.
- 0.4%
- Act.
- 0.3%
- Pronós.
- Prev.
- 0.0%
- Act.
- 3.391 M
- Pronós.
- 0.723 M
- Prev.
- -3.832 M
- Act.
- 0.745 M
- Pronós.
- 0.981 M
- Prev.
- 0.728 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.