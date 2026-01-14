- Aperçu
BIXI: Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd
Le taux de change de BIXI a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.8650 et à un maximum de 9.8850.
Suivez la dynamique Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BIXI aujourd'hui ?
L'action Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd est cotée à 9.8850 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.8650 - 9.8850, a clôturé hier à 9.8600 et son volume d'échange a atteint 19. Le graphique en temps réel du cours de BIXI présente ces mises à jour.
L'action Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd verse-t-elle des dividendes ?
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd est actuellement valorisé à 9.8850. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.65% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BIXI.
Comment acheter des actions BIXI ?
Vous pouvez acheter des actions Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd au cours actuel de 9.8850. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.8850 ou de 9.8880, le 19 et le 0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BIXI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BIXI ?
Investir dans Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.8000 - 10.0000 et le prix actuel 9.8850. Beaucoup comparent 0.36% et -0.65% avant de passer des ordres à 9.8850 ou 9.8880. Consultez le graphique du cours de BIXI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd ?
Le cours le plus élevé de Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd l'année dernière était 10.0000. Au cours de 9.8000 - 10.0000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.8600 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd ?
Le cours le plus bas de Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd (BIXI) sur l'année a été 9.8000. Sa comparaison avec 9.8850 et 9.8000 - 10.0000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BIXI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BIXI a-t-elle été divisée ?
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.8600 et -0.65% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.8600
- Ouverture
- 9.8700
- Bid
- 9.8850
- Ask
- 9.8880
- Plus Bas
- 9.8650
- Plus Haut
- 9.8850
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- 0.25%
- Changement Mensuel
- 0.36%
- Changement à 6 Mois
- -0.65%
- Changement Annuel
- -0.65%
- Act
- $-226.402 B
- Fcst
- $-332.824 B
- Prev
- $-249.217 B
- Act
- 0.6%
- Fcst
- 1.1%
- Prev
- -0.1%
- Act
- 0.5%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
- Act
- 0.4%
- Fcst
- -0.1%
- Prev
- 0.6%
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.1%
- Act
- 0.0%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.3%
- Act
- 0.3%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.3%
- Act
- 0.6%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.4%
- Act
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- 0.0%
- Act
- 3.391 M
- Fcst
- 0.723 M
- Prev
- -3.832 M
- Act
- 0.745 M
- Fcst
- 0.981 M
- Prev
- 0.728 M
- Act
-
- Fcst
- Prev