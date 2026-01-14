- 概要
BIXI: Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd
BIXIの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり9.8650の安値と9.8850の高値で取引されました。
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BIXI株の現在の価格は？
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltdの株価は本日9.8850です。9.8650 - 9.8850内で取引され、前日の終値は9.8600、取引量は19に達しました。BIXIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltdの株は配当を出しますか？
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltdの現在の価格は9.8850です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.65%やUSDにも注目します。BIXIの動きはライブチャートで確認できます。
BIXI株を買う方法は？
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltdの株は現在9.8850で購入可能です。注文は通常9.8850または9.8880付近で行われ、19や0.15%が市場の動きを示します。BIXIの最新情報はライブチャートで確認できます。
BIXI株に投資する方法は？
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltdへの投資では、年間の値幅9.8000 - 10.0000と現在の9.8850を考慮します。注文は多くの場合9.8850や9.8880で行われる前に、0.36%や-0.65%と比較されます。BIXIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltdの株の最高値は？
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltdの過去1年の最高値は10.0000でした。9.8000 - 10.0000内で株価は大きく変動し、9.8600と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltdのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltdの株の最低値は？
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd(BIXI)の年間最安値は9.8000でした。現在の9.8850や9.8000 - 10.0000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BIXIの動きはライブチャートで確認できます。
BIXIの株式分割はいつ行われましたか？
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltdは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.8600、-0.65%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 9.8600
- 始値
- 9.8700
- 買値
- 9.8850
- 買値
- 9.8880
- 安値
- 9.8650
- 高値
- 9.8850
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- 0.25%
- 1ヶ月の変化
- 0.36%
- 6ヶ月の変化
- -0.65%
- 1年の変化
- -0.65%
- 実際
- $-226.402 B
- 期待
- $-332.824 B
- 前
- $-249.217 B
- 実際
- 0.6%
- 期待
- 1.1%
- 前
- -0.1%
- 実際
- 0.5%
- 期待
- 0.2%
- 前
- 0.2%
- 実際
- 0.4%
- 期待
- -0.1%
- 前
- 0.6%
- 実際
- 0.2%
- 期待
- 0.0%
- 前
- 0.1%
- 実際
- 0.0%
- 期待
- -0.2%
- 前
- 0.3%
- 実際
- 0.3%
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.3%
- 実際
- 0.6%
- 期待
- 0.2%
- 前
- 0.4%
- 実際
- 0.3%
- 期待
- 前
- 0.0%
- 実際
- 3.391 M
- 期待
- 0.723 M
- 前
- -3.832 M
- 実際
- 0.745 M
- 期待
- 0.981 M
- 前
- 0.728 M
- 実際
-
- 期待
- 前