BINV: Brandes International ETF Brandes International ETF
A taxa do BINV para hoje mudou para 0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.24 e o mais alto foi 38.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Brandes International ETF Brandes International ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BINV hoje?
Hoje Brandes International ETF Brandes International ETF (BINV) está avaliado em 38.37. O instrumento é negociado dentro de 0.31%, o fechamento de ontem foi 38.25, e o volume de negociação atingiu 17. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BINV em tempo real.
As ações de Brandes International ETF Brandes International ETF pagam dividendos?
Atualmente Brandes International ETF Brandes International ETF está avaliado em 38.37. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.70% e USD. Monitore os movimentos de BINV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BINV?
Você pode comprar ações de Brandes International ETF Brandes International ETF (BINV) pelo preço atual 38.37. Ordens geralmente são executadas perto de 38.37 ou 38.67, enquanto 17 e 0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BINV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BINV?
Investir em Brandes International ETF Brandes International ETF envolve considerar a faixa anual 28.93 - 38.66 e o preço atual 38.37. Muitos comparam 3.79% e 16.95% antes de enviar ordens em 38.37 ou 38.67. Estude as mudanças diárias de preço de BINV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Brandes International ETF?
O maior preço de Brandes International ETF (BINV) no último ano foi 38.66. As ações oscilaram bastante dentro de 28.93 - 38.66, e a comparação com 38.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Brandes International ETF Brandes International ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Brandes International ETF?
O menor preço de Brandes International ETF (BINV) no ano foi 28.93. A comparação com o preço atual 38.37 e 28.93 - 38.66 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BINV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BINV?
No passado Brandes International ETF Brandes International ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 38.25 e 17.70% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 38.25
- Open
- 38.36
- Bid
- 38.37
- Ask
- 38.67
- Low
- 38.24
- High
- 38.37
- Volume
- 17
- Mudança diária
- 0.31%
- Mudança mensal
- 3.79%
- Mudança de 6 meses
- 16.95%
- Mudança anual
- 17.70%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8