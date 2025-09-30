- Panoramica
BINV: Brandes International ETF Brandes International ETF
Il tasso di cambio BINV ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.30 e ad un massimo di 38.37.
Segui le dinamiche di Brandes International ETF Brandes International ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BINV oggi?
Oggi le azioni Brandes International ETF Brandes International ETF sono prezzate a 38.31. Viene scambiato all'interno di 0.16%, la chiusura di ieri è stata 38.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BINV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Brandes International ETF Brandes International ETF pagano dividendi?
Brandes International ETF Brandes International ETF è attualmente valutato a 38.31. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BINV.
Come acquistare azioni BINV?
Puoi acquistare azioni Brandes International ETF Brandes International ETF al prezzo attuale di 38.31. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.31 o 38.61, mentre 8 e -0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BINV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BINV?
Investire in Brandes International ETF Brandes International ETF implica considerare l'intervallo annuale 28.93 - 38.66 e il prezzo attuale 38.31. Molti confrontano 3.62% e 16.76% prima di effettuare ordini su 38.31 o 38.61. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BINV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Brandes International ETF?
Il prezzo massimo di Brandes International ETF nell'ultimo anno è stato 38.66. All'interno di 28.93 - 38.66, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 38.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Brandes International ETF Brandes International ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Brandes International ETF?
Il prezzo più basso di Brandes International ETF (BINV) nel corso dell'anno è stato 28.93. Confrontandolo con gli attuali 38.31 e 28.93 - 38.66 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BINV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BINV?
Brandes International ETF Brandes International ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 38.25 e 17.52%.
- Chiusura Precedente
- 38.25
- Apertura
- 38.36
- Bid
- 38.31
- Ask
- 38.61
- Minimo
- 38.30
- Massimo
- 38.37
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 0.16%
- Variazione Mensile
- 3.62%
- Variazione Semestrale
- 16.76%
- Variazione Annuale
- 17.52%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8