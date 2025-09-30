- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BINV: Brandes International ETF Brandes International ETF
Le taux de change de BINV a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.14 et à un maximum de 38.32.
Suivez la dynamique Brandes International ETF Brandes International ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BINV aujourd'hui ?
L'action Brandes International ETF Brandes International ETF est cotée à 38.25 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.21%, a clôturé hier à 38.17 et son volume d'échange a atteint 37. Le graphique en temps réel du cours de BINV présente ces mises à jour.
L'action Brandes International ETF Brandes International ETF verse-t-elle des dividendes ?
Brandes International ETF Brandes International ETF est actuellement valorisé à 38.25. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BINV.
Comment acheter des actions BINV ?
Vous pouvez acheter des actions Brandes International ETF Brandes International ETF au cours actuel de 38.25. Les ordres sont généralement placés à proximité de 38.25 ou de 38.55, le 37 et le -0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BINV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BINV ?
Investir dans Brandes International ETF Brandes International ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.93 - 38.66 et le prix actuel 38.25. Beaucoup comparent 3.46% et 16.58% avant de passer des ordres à 38.25 ou 38.55. Consultez le graphique du cours de BINV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Brandes International ETF ?
Le cours le plus élevé de Brandes International ETF l'année dernière était 38.66. Au cours de 28.93 - 38.66, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 38.17 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Brandes International ETF Brandes International ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Brandes International ETF ?
Le cours le plus bas de Brandes International ETF (BINV) sur l'année a été 28.93. Sa comparaison avec 38.25 et 28.93 - 38.66 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BINV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BINV a-t-elle été divisée ?
Brandes International ETF Brandes International ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 38.17 et 17.33% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 38.17
- Ouverture
- 38.32
- Bid
- 38.25
- Ask
- 38.55
- Plus Bas
- 38.14
- Plus Haut
- 38.32
- Volume
- 37
- Changement quotidien
- 0.21%
- Changement Mensuel
- 3.46%
- Changement à 6 Mois
- 16.58%
- Changement Annuel
- 17.33%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8