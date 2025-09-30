报价部分
货币 / BINV
BINV: Brandes International ETF Brandes International ETF

38.31 USD 0.06 (0.16%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BINV汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点38.30和高点38.37进行交易。

关注Brandes International ETF Brandes International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BINV股票今天的价格是多少？

Brandes International ETF Brandes International ETF股票今天的定价为38.31。它在0.16%范围内交易，昨天的收盘价为38.25，交易量达到8。BINV的实时价格图表显示了这些更新。

Brandes International ETF Brandes International ETF股票是否支付股息？

Brandes International ETF Brandes International ETF目前的价值为38.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.52%和USD。实时查看图表以跟踪BINV走势。

如何购买BINV股票？

您可以以38.31的当前价格购买Brandes International ETF Brandes International ETF股票。订单通常设置在38.31或38.61附近，而8和-0.13%显示市场活动。立即关注BINV的实时图表更新。

如何投资BINV股票？

投资Brandes International ETF Brandes International ETF需要考虑年度范围28.93 - 38.66和当前价格38.31。许多人在以38.31或38.61下订单之前，会比较3.62%和。实时查看BINV价格图表，了解每日变化。

Brandes International ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Brandes International ETF的最高价格是38.66。在28.93 - 38.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brandes International ETF Brandes International ETF的绩效。

Brandes International ETF股票的最低价格是多少？

Brandes International ETF（BINV）的最低价格为28.93。将其与当前的38.31和28.93 - 38.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BINV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BINV股票是什么时候拆分的？

Brandes International ETF Brandes International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.25和17.52%中可见。

30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8