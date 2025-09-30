BINV: Brandes International ETF Brandes International ETF
今日BINV汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点38.30和高点38.37进行交易。
关注Brandes International ETF Brandes International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BINV股票今天的价格是多少？
Brandes International ETF Brandes International ETF股票今天的定价为38.31。它在0.16%范围内交易，昨天的收盘价为38.25，交易量达到8。BINV的实时价格图表显示了这些更新。
Brandes International ETF Brandes International ETF股票是否支付股息？
Brandes International ETF Brandes International ETF目前的价值为38.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.52%和USD。实时查看图表以跟踪BINV走势。
如何购买BINV股票？
您可以以38.31的当前价格购买Brandes International ETF Brandes International ETF股票。订单通常设置在38.31或38.61附近，而8和-0.13%显示市场活动。立即关注BINV的实时图表更新。
如何投资BINV股票？
投资Brandes International ETF Brandes International ETF需要考虑年度范围28.93 - 38.66和当前价格38.31。许多人在以38.31或38.61下订单之前，会比较3.62%和。实时查看BINV价格图表，了解每日变化。
Brandes International ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Brandes International ETF的最高价格是38.66。在28.93 - 38.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brandes International ETF Brandes International ETF的绩效。
Brandes International ETF股票的最低价格是多少？
Brandes International ETF（BINV）的最低价格为28.93。将其与当前的38.31和28.93 - 38.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BINV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BINV股票是什么时候拆分的？
Brandes International ETF Brandes International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.25和17.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.25
- 开盘价
- 38.36
- 卖价
- 38.31
- 买价
- 38.61
- 最低价
- 38.30
- 最高价
- 38.37
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 3.62%
- 6个月变化
- 16.76%
- 年变化
- 17.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8