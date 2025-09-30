- Übersicht
BINV: Brandes International ETF Brandes International ETF
Der Wechselkurs von BINV hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.24 bis zu einem Hoch von 38.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brandes International ETF Brandes International ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BINV heute?
Die Aktie von Brandes International ETF Brandes International ETF (BINV) notiert heute bei 38.41. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.42% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 38.25 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von BINV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BINV Dividenden?
Brandes International ETF Brandes International ETF wird derzeit mit 38.41 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.82% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BINV zu verfolgen.
Wie kaufe ich BINV-Aktien?
Sie können Aktien von Brandes International ETF Brandes International ETF (BINV) zum aktuellen Kurs von 38.41 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 38.41 oder 38.71 platziert, während 33 und 0.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BINV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BINV-Aktien?
Bei einer Investition in Brandes International ETF Brandes International ETF müssen die jährliche Spanne 28.93 - 38.66 und der aktuelle Kurs 38.41 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.90% und 17.07%, bevor sie Orders zu 38.41 oder 38.71 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BINV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Brandes International ETF?
Der höchste Kurs von Brandes International ETF (BINV) im vergangenen Jahr lag bei 38.66. Innerhalb von 28.93 - 38.66 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 38.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Brandes International ETF Brandes International ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Brandes International ETF?
Der niedrigste Kurs von Brandes International ETF (BINV) im Laufe des Jahres betrug 28.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 38.41 und der Spanne 28.93 - 38.66 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BINV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BINV statt?
Brandes International ETF Brandes International ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 38.25 und 17.82% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.25
- Eröffnung
- 38.36
- Bid
- 38.41
- Ask
- 38.71
- Tief
- 38.24
- Hoch
- 38.42
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- 0.42%
- Monatsänderung
- 3.90%
- 6-Monatsänderung
- 17.07%
- Jahresänderung
- 17.82%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8