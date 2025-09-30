クォートセクション
通貨 / BINV
株に戻る

BINV: Brandes International ETF Brandes International ETF

38.37 USD 0.12 (0.31%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BINVの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり38.24の安値と38.37の高値で取引されました。

Brandes International ETF Brandes International ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BINV株の現在の価格は？

Brandes International ETF Brandes International ETFの株価は本日38.37です。0.31%内で取引され、前日の終値は38.25、取引量は17に達しました。BINVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Brandes International ETF Brandes International ETFの株は配当を出しますか？

Brandes International ETF Brandes International ETFの現在の価格は38.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.70%やUSDにも注目します。BINVの動きはライブチャートで確認できます。

BINV株を買う方法は？

Brandes International ETF Brandes International ETFの株は現在38.37で購入可能です。注文は通常38.37または38.67付近で行われ、17や0.03%が市場の動きを示します。BINVの最新情報はライブチャートで確認できます。

BINV株に投資する方法は？

Brandes International ETF Brandes International ETFへの投資では、年間の値幅28.93 - 38.66と現在の38.37を考慮します。注文は多くの場合38.37や38.67で行われる前に、3.79%や16.95%と比較されます。BINVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Brandes International ETFの株の最高値は？

Brandes International ETFの過去1年の最高値は38.66でした。28.93 - 38.66内で株価は大きく変動し、38.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Brandes International ETF Brandes International ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Brandes International ETFの株の最低値は？

Brandes International ETF(BINV)の年間最安値は28.93でした。現在の38.37や28.93 - 38.66と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BINVの動きはライブチャートで確認できます。

BINVの株式分割はいつ行われましたか？

Brandes International ETF Brandes International ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.25、17.70%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
38.24 38.37
1年のレンジ
28.93 38.66
以前の終値
38.25
始値
38.36
買値
38.37
買値
38.67
安値
38.24
高値
38.37
出来高
17
1日の変化
0.31%
1ヶ月の変化
3.79%
6ヶ月の変化
16.95%
1年の変化
17.70%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8