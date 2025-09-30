- 概要
BINV: Brandes International ETF Brandes International ETF
BINVの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり38.24の安値と38.37の高値で取引されました。
Brandes International ETF Brandes International ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BINV株の現在の価格は？
Brandes International ETF Brandes International ETFの株価は本日38.37です。0.31%内で取引され、前日の終値は38.25、取引量は17に達しました。BINVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Brandes International ETF Brandes International ETFの株は配当を出しますか？
Brandes International ETF Brandes International ETFの現在の価格は38.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.70%やUSDにも注目します。BINVの動きはライブチャートで確認できます。
BINV株を買う方法は？
Brandes International ETF Brandes International ETFの株は現在38.37で購入可能です。注文は通常38.37または38.67付近で行われ、17や0.03%が市場の動きを示します。BINVの最新情報はライブチャートで確認できます。
BINV株に投資する方法は？
Brandes International ETF Brandes International ETFへの投資では、年間の値幅28.93 - 38.66と現在の38.37を考慮します。注文は多くの場合38.37や38.67で行われる前に、3.79%や16.95%と比較されます。BINVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Brandes International ETFの株の最高値は？
Brandes International ETFの過去1年の最高値は38.66でした。28.93 - 38.66内で株価は大きく変動し、38.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Brandes International ETF Brandes International ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Brandes International ETFの株の最低値は？
Brandes International ETF(BINV)の年間最安値は28.93でした。現在の38.37や28.93 - 38.66と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BINVの動きはライブチャートで確認できます。
BINVの株式分割はいつ行われましたか？
Brandes International ETF Brandes International ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.25、17.70%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 38.25
- 始値
- 38.36
- 買値
- 38.37
- 買値
- 38.67
- 安値
- 38.24
- 高値
- 38.37
- 出来高
- 17
- 1日の変化
- 0.31%
- 1ヶ月の変化
- 3.79%
- 6ヶ月の変化
- 16.95%
- 1年の変化
- 17.70%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8