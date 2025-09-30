КотировкиРазделы
Валюты / BINV
Назад в Рынок акций США

BINV: Brandes International ETF Brandes International ETF

38.31 USD 0.06 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BINV за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.30, а максимальная — 38.37.

Следите за динамикой Brandes International ETF Brandes International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BINV сегодня?

Brandes International ETF Brandes International ETF (BINV) сегодня оценивается на уровне 38.31. Инструмент торгуется в пределах 0.16%, вчерашнее закрытие составило 38.25, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BINV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Brandes International ETF Brandes International ETF?

Brandes International ETF Brandes International ETF в настоящее время оценивается в 38.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.52% и USD. Отслеживайте движения BINV на графике в реальном времени.

Как купить акции BINV?

Вы можете купить акции Brandes International ETF Brandes International ETF (BINV) по текущей цене 38.31. Ордера обычно размещаются около 38.31 или 38.61, тогда как 8 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BINV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BINV?

Инвестирование в Brandes International ETF Brandes International ETF предполагает учет годового диапазона 28.93 - 38.66 и текущей цены 38.31. Многие сравнивают 3.62% и 16.76% перед размещением ордеров на 38.31 или 38.61. Изучайте ежедневные изменения цены BINV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Brandes International ETF?

Самая высокая цена Brandes International ETF (BINV) за последний год составила 38.66. Акции заметно колебались в пределах 28.93 - 38.66, сравнение с 38.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Brandes International ETF Brandes International ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Brandes International ETF?

Самая низкая цена Brandes International ETF (BINV) за год составила 28.93. Сравнение с текущими 38.31 и 28.93 - 38.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BINV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BINV?

В прошлом Brandes International ETF Brandes International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.25 и 17.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.30 38.37
Годовой диапазон
28.93 38.66
Предыдущее закрытие
38.25
Open
38.36
Bid
38.31
Ask
38.61
Low
38.30
High
38.37
Объем
8
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
3.62%
6-месячное изменение
16.76%
Годовое изменение
17.52%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8