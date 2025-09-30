- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BINV: Brandes International ETF Brandes International ETF
Курс BINV за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.30, а максимальная — 38.37.
Следите за динамикой Brandes International ETF Brandes International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BINV сегодня?
Brandes International ETF Brandes International ETF (BINV) сегодня оценивается на уровне 38.31. Инструмент торгуется в пределах 0.16%, вчерашнее закрытие составило 38.25, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BINV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Brandes International ETF Brandes International ETF?
Brandes International ETF Brandes International ETF в настоящее время оценивается в 38.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.52% и USD. Отслеживайте движения BINV на графике в реальном времени.
Как купить акции BINV?
Вы можете купить акции Brandes International ETF Brandes International ETF (BINV) по текущей цене 38.31. Ордера обычно размещаются около 38.31 или 38.61, тогда как 8 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BINV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BINV?
Инвестирование в Brandes International ETF Brandes International ETF предполагает учет годового диапазона 28.93 - 38.66 и текущей цены 38.31. Многие сравнивают 3.62% и 16.76% перед размещением ордеров на 38.31 или 38.61. Изучайте ежедневные изменения цены BINV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Brandes International ETF?
Самая высокая цена Brandes International ETF (BINV) за последний год составила 38.66. Акции заметно колебались в пределах 28.93 - 38.66, сравнение с 38.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Brandes International ETF Brandes International ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Brandes International ETF?
Самая низкая цена Brandes International ETF (BINV) за год составила 28.93. Сравнение с текущими 38.31 и 28.93 - 38.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BINV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BINV?
В прошлом Brandes International ETF Brandes International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.25 и 17.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.25
- Open
- 38.36
- Bid
- 38.31
- Ask
- 38.61
- Low
- 38.30
- High
- 38.37
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 3.62%
- 6-месячное изменение
- 16.76%
- Годовое изменение
- 17.52%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8