BHRB: Burke & Herbert Financial Services Corp
62.73 USD 0.81 (1.31%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BHRB para hoje mudou para 1.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 61.66 e o mais alto foi 62.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Burke & Herbert Financial Services Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
61.66 62.83
Faixa anual
47.77 75.32
- Fechamento anterior
- 61.92
- Open
- 62.07
- Bid
- 62.73
- Ask
- 63.03
- Low
- 61.66
- High
- 62.83
- Volume
- 73
- Mudança diária
- 1.31%
- Mudança mensal
- -0.43%
- Mudança de 6 meses
- 12.20%
- Mudança anual
- 3.50%
