BHRB: Burke & Herbert Financial Services Corp
61.92 USD 0.54 (0.88%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BHRB de hoy ha cambiado un 0.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 61.54, mientras que el máximo ha alcanzado 63.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Burke & Herbert Financial Services Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BHRB News
- Burke & Herbert Q2 2025 slides reveal solid earnings growth amid rising NPLs
- Burke & Herbert Financial Services (BHRB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Insider Trading Recap: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Burke & Herbert financial director buys $112,798 in stock
- Burke & Herbert financial director buys $56,250 in stock
- Burke & Herbert: Merger Has Made It More Balanced And Now It Is Undervalued (BHRB)
Rango diario
61.54 63.96
Rango anual
47.77 75.32
- Cierres anteriores
- 61.38
- Open
- 62.30
- Bid
- 61.92
- Ask
- 62.22
- Low
- 61.54
- High
- 63.96
- Volumen
- 77
- Cambio diario
- 0.88%
- Cambio mensual
- -1.71%
- Cambio a 6 meses
- 10.75%
- Cambio anual
- 2.16%
