КотировкиРазделы
Валюты / BHRB
Назад в Рынок акций США

BHRB: Burke & Herbert Financial Services Corp

61.38 USD 0.46 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BHRB за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.92, а максимальная — 62.88.

Следите за динамикой Burke & Herbert Financial Services Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BHRB

Дневной диапазон
60.92 62.88
Годовой диапазон
47.77 75.32
Предыдущее закрытие
61.84
Open
62.25
Bid
61.38
Ask
61.68
Low
60.92
High
62.88
Объем
41
Дневное изменение
-0.74%
Месячное изменение
-2.57%
6-месячное изменение
9.78%
Годовое изменение
1.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.