Валюты / BHRB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BHRB: Burke & Herbert Financial Services Corp
61.38 USD 0.46 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BHRB за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.92, а максимальная — 62.88.
Следите за динамикой Burke & Herbert Financial Services Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BHRB
- Burke & Herbert Q2 2025 slides reveal solid earnings growth amid rising NPLs
- Burke & Herbert Financial Services (BHRB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Insider Trading Recap: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Burke & Herbert financial director buys $112,798 in stock
- Burke & Herbert financial director buys $56,250 in stock
- Burke & Herbert: Merger Has Made It More Balanced And Now It Is Undervalued (BHRB)
Дневной диапазон
60.92 62.88
Годовой диапазон
47.77 75.32
- Предыдущее закрытие
- 61.84
- Open
- 62.25
- Bid
- 61.38
- Ask
- 61.68
- Low
- 60.92
- High
- 62.88
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- -2.57%
- 6-месячное изменение
- 9.78%
- Годовое изменение
- 1.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.