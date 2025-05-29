货币 / BHRB
BHRB: Burke & Herbert Financial Services Corp
61.38 USD 0.46 (0.74%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BHRB汇率已更改-0.74%。当日，交易品种以低点60.92和高点62.88进行交易。
关注Burke & Herbert Financial Services Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BHRB新闻
- Burke & Herbert Q2 2025 slides reveal solid earnings growth amid rising NPLs
- Burke & Herbert Financial Services (BHRB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Insider Trading Recap: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Burke & Herbert financial director buys $112,798 in stock
- Burke & Herbert financial director buys $56,250 in stock
- Burke & Herbert: Merger Has Made It More Balanced And Now It Is Undervalued (BHRB)
日范围
60.92 62.88
年范围
47.77 75.32
- 前一天收盘价
- 61.84
- 开盘价
- 62.25
- 卖价
- 61.38
- 买价
- 61.68
- 最低价
- 60.92
- 最高价
- 62.88
- 交易量
- 41
- 日变化
- -0.74%
- 月变化
- -2.57%
- 6个月变化
- 9.78%
- 年变化
- 1.27%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值