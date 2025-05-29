Valute / BHRB
BHRB: Burke & Herbert Financial Services Corp
62.84 USD 1.47 (2.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BHRB ha avuto una variazione del -2.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.58 e ad un massimo di 64.55.
Segui le dinamiche di Burke & Herbert Financial Services Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
62.58 64.55
Intervallo Annuale
47.77 75.32
- Chiusura Precedente
- 64.31
- Apertura
- 64.31
- Bid
- 62.84
- Ask
- 63.14
- Minimo
- 62.58
- Massimo
- 64.55
- Volume
- 140
- Variazione giornaliera
- -2.29%
- Variazione Mensile
- -0.25%
- Variazione Semestrale
- 12.39%
- Variazione Annuale
- 3.68%
20 settembre, sabato