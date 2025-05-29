QuotazioniSezioni
BHRB: Burke & Herbert Financial Services Corp

62.84 USD 1.47 (2.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BHRB ha avuto una variazione del -2.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.58 e ad un massimo di 64.55.

Segui le dinamiche di Burke & Herbert Financial Services Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
62.58 64.55
Intervallo Annuale
47.77 75.32
Chiusura Precedente
64.31
Apertura
64.31
Bid
62.84
Ask
63.14
Minimo
62.58
Massimo
64.55
Volume
140
Variazione giornaliera
-2.29%
Variazione Mensile
-0.25%
Variazione Semestrale
12.39%
Variazione Annuale
3.68%
