BHRB: Burke & Herbert Financial Services Corp

64.31 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BHRB hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.79 bis zu einem Hoch von 64.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Burke & Herbert Financial Services Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

BHRB News

Tagesspanne
63.79 64.55
Jahresspanne
47.77 75.32
Vorheriger Schlusskurs
64.31
Eröffnung
64.31
Bid
64.31
Ask
64.61
Tief
63.79
Hoch
64.55
Volumen
30
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
2.08%
6-Monatsänderung
15.02%
Jahresänderung
6.10%
