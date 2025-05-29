Währungen / BHRB
BHRB: Burke & Herbert Financial Services Corp
64.31 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BHRB hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.79 bis zu einem Hoch von 64.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Burke & Herbert Financial Services Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHRB News
- Burke & Herbert Q2 2025 slides reveal solid earnings growth amid rising NPLs
- Burke & Herbert Financial Services (BHRB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Insider Trading Recap: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Burke & Herbert financial director buys $112,798 in stock
- Burke & Herbert financial director buys $56,250 in stock
- Burke & Herbert: Merger Has Made It More Balanced And Now It Is Undervalued (BHRB)
Tagesspanne
63.79 64.55
Jahresspanne
47.77 75.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 64.31
- Eröffnung
- 64.31
- Bid
- 64.31
- Ask
- 64.61
- Tief
- 63.79
- Hoch
- 64.55
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 2.08%
- 6-Monatsänderung
- 15.02%
- Jahresänderung
- 6.10%
