通貨 / BHRB
BHRB: Burke & Herbert Financial Services Corp
64.31 USD 2.39 (3.86%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BHRBの今日の為替レートは、3.86%変化しました。日中、通貨は1あたり61.66の安値と64.31の高値で取引されました。
Burke & Herbert Financial Services Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BHRB News
- Burke & Herbert Q2 2025 slides reveal solid earnings growth amid rising NPLs
- Burke & Herbert Financial Services (BHRB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Insider Trading Recap: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Burke & Herbert financial director buys $112,798 in stock
- Burke & Herbert financial director buys $56,250 in stock
- Burke & Herbert: Merger Has Made It More Balanced And Now It Is Undervalued (BHRB)
1日のレンジ
61.66 64.31
1年のレンジ
47.77 75.32
- 以前の終値
- 61.92
- 始値
- 62.07
- 買値
- 64.31
- 買値
- 64.61
- 安値
- 61.66
- 高値
- 64.31
- 出来高
- 164
- 1日の変化
- 3.86%
- 1ヶ月の変化
- 2.08%
- 6ヶ月の変化
- 15.02%
- 1年の変化
- 6.10%
