BHRB: Burke & Herbert Financial Services Corp

62.84 USD 1.47 (2.29%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BHRB 환율이 오늘 -2.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 62.58이고 고가는 64.55이었습니다.

Burke & Herbert Financial Services Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
62.58 64.55
년간 변동
47.77 75.32
이전 종가
64.31
시가
64.31
Bid
62.84
Ask
63.14
저가
62.58
고가
64.55
볼륨
140
일일 변동
-2.29%
월 변동
-0.25%
6개월 변동
12.39%
년간 변동율
3.68%
20 9월, 토요일