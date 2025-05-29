통화 / BHRB
BHRB: Burke & Herbert Financial Services Corp
62.84 USD 1.47 (2.29%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BHRB 환율이 오늘 -2.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 62.58이고 고가는 64.55이었습니다.
Burke & Herbert Financial Services Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
62.58 64.55
년간 변동
47.77 75.32
- 이전 종가
- 64.31
- 시가
- 64.31
- Bid
- 62.84
- Ask
- 63.14
- 저가
- 62.58
- 고가
- 64.55
- 볼륨
- 140
- 일일 변동
- -2.29%
- 월 변동
- -0.25%
- 6개월 변동
- 12.39%
- 년간 변동율
- 3.68%
20 9월, 토요일