BGMSP: Bio Green Med Solution, Inc.
A taxa do BGMSP para hoje mudou para -1.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.9000 e o mais alto foi 5.9000.
Veja a dinâmica do par de moedas Bio Green Med Solution, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BGMSP hoje?
Hoje Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) está avaliado em 5.9000. O instrumento é negociado dentro de -1.67%, o fechamento de ontem foi 6.0000, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BGMSP em tempo real.
As ações de Bio Green Med Solution, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Bio Green Med Solution, Inc. está avaliado em 5.9000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.56% e USD. Monitore os movimentos de BGMSP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BGMSP?
Você pode comprar ações de Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) pelo preço atual 5.9000. Ordens geralmente são executadas perto de 5.9000 ou 5.9030, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BGMSP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BGMSP?
Investir em Bio Green Med Solution, Inc. envolve considerar a faixa anual 4.9700 - 8.1200 e o preço atual 5.9000. Muitos comparam 14.56% e 14.56% antes de enviar ordens em 5.9000 ou 5.9030. Estude as mudanças diárias de preço de BGMSP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bio Green Med Solution, Inc.?
O maior preço de Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) no último ano foi 8.1200. As ações oscilaram bastante dentro de 4.9700 - 8.1200, e a comparação com 6.0000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bio Green Med Solution, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bio Green Med Solution, Inc.?
O menor preço de Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) no ano foi 4.9700. A comparação com o preço atual 5.9000 e 4.9700 - 8.1200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BGMSP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BGMSP?
No passado Bio Green Med Solution, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 6.0000 e 14.56% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 6.0000
- Open
- 5.9000
- Bid
- 5.9000
- Ask
- 5.9030
- Low
- 5.9000
- High
- 5.9000
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -1.67%
- Mudança mensal
- 14.56%
- Mudança de 6 meses
- 14.56%
- Mudança anual
- 14.56%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4