BGMSP: Bio Green Med Solution, Inc.

5.9000 USD 0.1000 (1.67%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BGMSP за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.9000, а максимальная — 5.9000.

Следите за динамикой Bio Green Med Solution, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BGMSP сегодня?

Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) сегодня оценивается на уровне 5.9000. Инструмент торгуется в пределах -1.67%, вчерашнее закрытие составило 6.0000, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGMSP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bio Green Med Solution, Inc.?

Bio Green Med Solution, Inc. в настоящее время оценивается в 5.9000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.56% и USD. Отслеживайте движения BGMSP на графике в реальном времени.

Как купить акции BGMSP?

Вы можете купить акции Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) по текущей цене 5.9000. Ордера обычно размещаются около 5.9000 или 5.9030, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGMSP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BGMSP?

Инвестирование в Bio Green Med Solution, Inc. предполагает учет годового диапазона 4.9700 - 8.1200 и текущей цены 5.9000. Многие сравнивают 14.56% и 14.56% перед размещением ордеров на 5.9000 или 5.9030. Изучайте ежедневные изменения цены BGMSP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bio Green Med Solution, Inc.?

Самая высокая цена Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) за последний год составила 8.1200. Акции заметно колебались в пределах 4.9700 - 8.1200, сравнение с 6.0000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bio Green Med Solution, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bio Green Med Solution, Inc.?

Самая низкая цена Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) за год составила 4.9700. Сравнение с текущими 5.9000 и 4.9700 - 8.1200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGMSP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BGMSP?

В прошлом Bio Green Med Solution, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.0000 и 14.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.9000 5.9000
Годовой диапазон
4.9700 8.1200
Предыдущее закрытие
6.0000
Open
5.9000
Bid
5.9000
Ask
5.9030
Low
5.9000
High
5.9000
Объем
1
Дневное изменение
-1.67%
Месячное изменение
14.56%
6-месячное изменение
14.56%
Годовое изменение
14.56%
