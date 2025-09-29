- Обзор рынка
BGMSP: Bio Green Med Solution, Inc.
Курс BGMSP за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.9000, а максимальная — 5.9000.
Следите за динамикой Bio Green Med Solution, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BGMSP сегодня?
Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) сегодня оценивается на уровне 5.9000. Инструмент торгуется в пределах -1.67%, вчерашнее закрытие составило 6.0000, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGMSP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bio Green Med Solution, Inc.?
Bio Green Med Solution, Inc. в настоящее время оценивается в 5.9000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.56% и USD. Отслеживайте движения BGMSP на графике в реальном времени.
Как купить акции BGMSP?
Вы можете купить акции Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) по текущей цене 5.9000. Ордера обычно размещаются около 5.9000 или 5.9030, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGMSP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BGMSP?
Инвестирование в Bio Green Med Solution, Inc. предполагает учет годового диапазона 4.9700 - 8.1200 и текущей цены 5.9000. Многие сравнивают 14.56% и 14.56% перед размещением ордеров на 5.9000 или 5.9030. Изучайте ежедневные изменения цены BGMSP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bio Green Med Solution, Inc.?
Самая высокая цена Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) за последний год составила 8.1200. Акции заметно колебались в пределах 4.9700 - 8.1200, сравнение с 6.0000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bio Green Med Solution, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bio Green Med Solution, Inc.?
Самая низкая цена Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) за год составила 4.9700. Сравнение с текущими 5.9000 и 4.9700 - 8.1200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGMSP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BGMSP?
В прошлом Bio Green Med Solution, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.0000 и 14.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.0000
- Open
- 5.9000
- Bid
- 5.9000
- Ask
- 5.9030
- Low
- 5.9000
- High
- 5.9000
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -1.67%
- Месячное изменение
- 14.56%
- 6-месячное изменение
- 14.56%
- Годовое изменение
- 14.56%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%