BGMSP: Bio Green Med Solution, Inc.

5.9000 USD 0.1000 (1.67%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BGMSP汇率已更改-1.67%。当日，交易品种以低点5.9000和高点5.9000进行交易。

关注Bio Green Med Solution, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BGMSP股票今天的价格是多少？

Bio Green Med Solution, Inc.股票今天的定价为5.9000。它在-1.67%范围内交易，昨天的收盘价为6.0000，交易量达到1。BGMSP的实时价格图表显示了这些更新。

Bio Green Med Solution, Inc.股票是否支付股息？

Bio Green Med Solution, Inc.目前的价值为5.9000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.56%和USD。实时查看图表以跟踪BGMSP走势。

如何购买BGMSP股票？

您可以以5.9000的当前价格购买Bio Green Med Solution, Inc.股票。订单通常设置在5.9000或5.9030附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BGMSP的实时图表更新。

如何投资BGMSP股票？

投资Bio Green Med Solution, Inc.需要考虑年度范围4.9700 - 8.1200和当前价格5.9000。许多人在以5.9000或5.9030下订单之前，会比较14.56%和。实时查看BGMSP价格图表，了解每日变化。

Bio Green Med Solution, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bio Green Med Solution, Inc.的最高价格是8.1200。在4.9700 - 8.1200内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bio Green Med Solution, Inc.的绩效。

Bio Green Med Solution, Inc.股票的最低价格是多少？

Bio Green Med Solution, Inc.（BGMSP）的最低价格为4.9700。将其与当前的5.9000和4.9700 - 8.1200进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGMSP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BGMSP股票是什么时候拆分的？

Bio Green Med Solution, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.0000和14.56%中可见。

日范围
5.9000 5.9000
年范围
4.9700 8.1200
前一天收盘价
6.0000
开盘价
5.9000
卖价
5.9000
买价
5.9030
最低价
5.9000
最高价
5.9000
交易量
1
日变化
-1.67%
月变化
14.56%
6个月变化
14.56%
年变化
14.56%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值