BGMSP: Bio Green Med Solution, Inc.
今日BGMSP汇率已更改-1.67%。当日，交易品种以低点5.9000和高点5.9000进行交易。
关注Bio Green Med Solution, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
常见问题解答
BGMSP股票今天的价格是多少？
Bio Green Med Solution, Inc.股票今天的定价为5.9000。它在-1.67%范围内交易，昨天的收盘价为6.0000，交易量达到1。BGMSP的实时价格图表显示了这些更新。
Bio Green Med Solution, Inc.股票是否支付股息？
Bio Green Med Solution, Inc.目前的价值为5.9000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.56%和USD。实时查看图表以跟踪BGMSP走势。
如何购买BGMSP股票？
您可以以5.9000的当前价格购买Bio Green Med Solution, Inc.股票。订单通常设置在5.9000或5.9030附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BGMSP的实时图表更新。
如何投资BGMSP股票？
投资Bio Green Med Solution, Inc.需要考虑年度范围4.9700 - 8.1200和当前价格5.9000。许多人在以5.9000或5.9030下订单之前，会比较14.56%和。实时查看BGMSP价格图表，了解每日变化。
Bio Green Med Solution, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bio Green Med Solution, Inc.的最高价格是8.1200。在4.9700 - 8.1200内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bio Green Med Solution, Inc.的绩效。
Bio Green Med Solution, Inc.股票的最低价格是多少？
Bio Green Med Solution, Inc.（BGMSP）的最低价格为4.9700。将其与当前的5.9000和4.9700 - 8.1200进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGMSP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BGMSP股票是什么时候拆分的？
Bio Green Med Solution, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.0000和14.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.0000
- 开盘价
- 5.9000
- 卖价
- 5.9000
- 买价
- 5.9030
- 最低价
- 5.9000
- 最高价
- 5.9000
- 交易量
- 1
- 日变化
- -1.67%
- 月变化
- 14.56%
- 6个月变化
- 14.56%
- 年变化
- 14.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值