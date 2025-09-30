- Aperçu
BGMSP: Bio Green Med Solution, Inc.
Le taux de change de BGMSP a changé de -1.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.9000 et à un maximum de 5.9000.
Suivez la dynamique Bio Green Med Solution, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BGMSP aujourd'hui ?
L'action Bio Green Med Solution, Inc. est cotée à 5.9000 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.67%, a clôturé hier à 6.0000 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de BGMSP présente ces mises à jour.
L'action Bio Green Med Solution, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Bio Green Med Solution, Inc. est actuellement valorisé à 5.9000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BGMSP.
Comment acheter des actions BGMSP ?
Vous pouvez acheter des actions Bio Green Med Solution, Inc. au cours actuel de 5.9000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 5.9000 ou de 5.9030, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BGMSP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BGMSP ?
Investir dans Bio Green Med Solution, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 4.9700 - 8.1200 et le prix actuel 5.9000. Beaucoup comparent 14.56% et 14.56% avant de passer des ordres à 5.9000 ou 5.9030. Consultez le graphique du cours de BGMSP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bio Green Med Solution, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Bio Green Med Solution, Inc. l'année dernière était 8.1200. Au cours de 4.9700 - 8.1200, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.0000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bio Green Med Solution, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bio Green Med Solution, Inc. ?
Le cours le plus bas de Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) sur l'année a été 4.9700. Sa comparaison avec 5.9000 et 4.9700 - 8.1200 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BGMSP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BGMSP a-t-elle été divisée ?
Bio Green Med Solution, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.0000 et 14.56% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 6.0000
- Ouverture
- 5.9000
- Bid
- 5.9000
- Ask
- 5.9030
- Plus Bas
- 5.9000
- Plus Haut
- 5.9000
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -1.67%
- Changement Mensuel
- 14.56%
- Changement à 6 Mois
- 14.56%
- Changement Annuel
- 14.56%
