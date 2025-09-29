- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BGMSP: Bio Green Med Solution, Inc.
El tipo de cambio de BGMSP de hoy ha cambiado un -1.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.9000, mientras que el máximo ha alcanzado 5.9000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bio Green Med Solution, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BGMSP hoy?
Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) se evalúa hoy en 5.9000. El instrumento se negocia dentro de -1.67%; el cierre de ayer ha sido 6.0000 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BGMSP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Bio Green Med Solution, Inc.?
Bio Green Med Solution, Inc. se evalúa actualmente en 5.9000. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 14.56% y USD. Monitoree los movimientos de BGMSP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BGMSP?
Puede comprar acciones de Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) al precio actual de 5.9000. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 5.9000 o 5.9030, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BGMSP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BGMSP?
Invertir en Bio Green Med Solution, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 4.9700 - 8.1200 y el precio actual 5.9000. Muchos comparan 14.56% y 14.56% antes de colocar órdenes en 5.9000 o 5.9030. Estudie los cambios diarios de precios de BGMSP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Bio Green Med Solution, Inc.?
El precio más alto de Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) en el último año ha sido 8.1200. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 4.9700 - 8.1200, una comparación con 6.0000 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Bio Green Med Solution, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Bio Green Med Solution, Inc.?
El precio más bajo de Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) para el año ha sido 4.9700. La comparación con los actuales 5.9000 y 4.9700 - 8.1200 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BGMSP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BGMSP?
En el pasado, Bio Green Med Solution, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 6.0000 y 14.56% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 6.0000
- Open
- 5.9000
- Bid
- 5.9000
- Ask
- 5.9030
- Low
- 5.9000
- High
- 5.9000
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -1.67%
- Cambio mensual
- 14.56%
- Cambio a 6 meses
- 14.56%
- Cambio anual
- 14.56%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.