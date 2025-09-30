- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BGMSP: Bio Green Med Solution, Inc.
Der Wechselkurs von BGMSP hat sich für heute um -1.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.9000 bis zu einem Hoch von 5.9000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bio Green Med Solution, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H1
- H4
- D1
- W1
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BGMSP heute?
Die Aktie von Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) notiert heute bei 5.9000. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.67% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 6.0000 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von BGMSP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BGMSP Dividenden?
Bio Green Med Solution, Inc. wird derzeit mit 5.9000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BGMSP zu verfolgen.
Wie kaufe ich BGMSP-Aktien?
Sie können Aktien von Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) zum aktuellen Kurs von 5.9000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 5.9000 oder 5.9030 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BGMSP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BGMSP-Aktien?
Bei einer Investition in Bio Green Med Solution, Inc. müssen die jährliche Spanne 4.9700 - 8.1200 und der aktuelle Kurs 5.9000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 14.56% und 14.56%, bevor sie Orders zu 5.9000 oder 5.9030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BGMSP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bio Green Med Solution, Inc.?
Der höchste Kurs von Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) im vergangenen Jahr lag bei 8.1200. Innerhalb von 4.9700 - 8.1200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 6.0000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bio Green Med Solution, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bio Green Med Solution, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) im Laufe des Jahres betrug 4.9700. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 5.9000 und der Spanne 4.9700 - 8.1200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BGMSP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BGMSP statt?
Bio Green Med Solution, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 6.0000 und 14.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.0000
- Eröffnung
- 5.9000
- Bid
- 5.9000
- Ask
- 5.9030
- Tief
- 5.9000
- Hoch
- 5.9000
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -1.67%
- Monatsänderung
- 14.56%
- 6-Monatsänderung
- 14.56%
- Jahresänderung
- 14.56%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4