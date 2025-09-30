- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BGMSP: Bio Green Med Solution, Inc.
Il tasso di cambio BGMSP ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.6500 e ad un massimo di 6.0000.
Segui le dinamiche di Bio Green Med Solution, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BGMSP oggi?
Oggi le azioni Bio Green Med Solution, Inc. sono prezzate a 6.0000. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 6.0000 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BGMSP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bio Green Med Solution, Inc. pagano dividendi?
Bio Green Med Solution, Inc. è attualmente valutato a 6.0000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BGMSP.
Come acquistare azioni BGMSP?
Puoi acquistare azioni Bio Green Med Solution, Inc. al prezzo attuale di 6.0000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 6.0000 o 6.0030, mentre 2 e 6.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BGMSP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BGMSP?
Investire in Bio Green Med Solution, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 4.9700 - 8.1200 e il prezzo attuale 6.0000. Molti confrontano 16.50% e 16.50% prima di effettuare ordini su 6.0000 o 6.0030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BGMSP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bio Green Med Solution, Inc.?
Il prezzo massimo di Bio Green Med Solution, Inc. nell'ultimo anno è stato 8.1200. All'interno di 4.9700 - 8.1200, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 6.0000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bio Green Med Solution, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bio Green Med Solution, Inc.?
Il prezzo più basso di Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) nel corso dell'anno è stato 4.9700. Confrontandolo con gli attuali 6.0000 e 4.9700 - 8.1200 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BGMSP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BGMSP?
Bio Green Med Solution, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 6.0000 e 16.50%.
- Chiusura Precedente
- 6.0000
- Apertura
- 5.6500
- Bid
- 6.0000
- Ask
- 6.0030
- Minimo
- 5.6500
- Massimo
- 6.0000
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 16.50%
- Variazione Semestrale
- 16.50%
- Variazione Annuale
- 16.50%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4