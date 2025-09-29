- 概要
BGMSP: Bio Green Med Solution, Inc.
BGMSPの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり5.6500の安値と6.0000の高値で取引されました。
Bio Green Med Solution, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
よくあるご質問
BGMSP株の現在の価格は？
Bio Green Med Solution, Inc.の株価は本日6.0000です。0.00%内で取引され、前日の終値は6.0000、取引量は2に達しました。BGMSPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bio Green Med Solution, Inc.の株は配当を出しますか？
Bio Green Med Solution, Inc.の現在の価格は6.0000です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.50%やUSDにも注目します。BGMSPの動きはライブチャートで確認できます。
BGMSP株を買う方法は？
Bio Green Med Solution, Inc.の株は現在6.0000で購入可能です。注文は通常6.0000または6.0030付近で行われ、2や6.19%が市場の動きを示します。BGMSPの最新情報はライブチャートで確認できます。
BGMSP株に投資する方法は？
Bio Green Med Solution, Inc.への投資では、年間の値幅4.9700 - 8.1200と現在の6.0000を考慮します。注文は多くの場合6.0000や6.0030で行われる前に、16.50%や16.50%と比較されます。BGMSPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Bio Green Med Solution, Inc.の株の最高値は？
Bio Green Med Solution, Inc.の過去1年の最高値は8.1200でした。4.9700 - 8.1200内で株価は大きく変動し、6.0000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bio Green Med Solution, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Bio Green Med Solution, Inc.の株の最低値は？
Bio Green Med Solution, Inc.(BGMSP)の年間最安値は4.9700でした。現在の6.0000や4.9700 - 8.1200と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BGMSPの動きはライブチャートで確認できます。
BGMSPの株式分割はいつ行われましたか？
Bio Green Med Solution, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.0000、16.50%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 6.0000
- 始値
- 5.6500
- 買値
- 6.0000
- 買値
- 6.0030
- 安値
- 5.6500
- 高値
- 6.0000
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 16.50%
- 6ヶ月の変化
- 16.50%
- 1年の変化
- 16.50%
