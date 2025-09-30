- Visão do mercado
BFS-PE: Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th
A taxa do BFS-PE para hoje mudou para 0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.49 e o mais alto foi 23.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BFS-PE hoje?
Hoje Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th (BFS-PE) está avaliado em 23.49. O instrumento é negociado dentro de 0.13%, o fechamento de ontem foi 23.46, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BFS-PE em tempo real.
As ações de Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th pagam dividendos?
Atualmente Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th está avaliado em 23.49. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.36% e USD. Monitore os movimentos de BFS-PE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BFS-PE?
Você pode comprar ações de Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th (BFS-PE) pelo preço atual 23.49. Ordens geralmente são executadas perto de 23.49 ou 23.79, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BFS-PE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BFS-PE?
Investir em Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th envolve considerar a faixa anual 20.54 - 23.73 e o preço atual 23.49. Muitos comparam 0.77% e 14.36% antes de enviar ordens em 23.49 ou 23.79. Estude as mudanças diárias de preço de BFS-PE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SAUL CENTERS, INC.?
O maior preço de SAUL CENTERS, INC. (BFS-PE) no último ano foi 23.73. As ações oscilaram bastante dentro de 20.54 - 23.73, e a comparação com 23.46 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SAUL CENTERS, INC.?
O menor preço de SAUL CENTERS, INC. (BFS-PE) no ano foi 20.54. A comparação com o preço atual 23.49 e 20.54 - 23.73 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BFS-PE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BFS-PE?
No passado Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.46 e 14.36% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.46
- Open
- 23.49
- Bid
- 23.49
- Ask
- 23.79
- Low
- 23.49
- High
- 23.49
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.13%
- Mudança mensal
- 0.77%
- Mudança de 6 meses
- 14.36%
- Mudança anual
- 14.36%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4