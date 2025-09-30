CotaçõesSeções
Moedas / BFS-PE
BFS-PE: Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th

23.49 USD 0.03 (0.13%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BFS-PE para hoje mudou para 0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.49 e o mais alto foi 23.49.

Veja a dinâmica do par de moedas Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BFS-PE hoje?

Hoje Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th (BFS-PE) está avaliado em 23.49. O instrumento é negociado dentro de 0.13%, o fechamento de ontem foi 23.46, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BFS-PE em tempo real.

As ações de Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th pagam dividendos?

Atualmente Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th está avaliado em 23.49. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.36% e USD. Monitore os movimentos de BFS-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BFS-PE?

Você pode comprar ações de Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th (BFS-PE) pelo preço atual 23.49. Ordens geralmente são executadas perto de 23.49 ou 23.79, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BFS-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BFS-PE?

Investir em Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th envolve considerar a faixa anual 20.54 - 23.73 e o preço atual 23.49. Muitos comparam 0.77% e 14.36% antes de enviar ordens em 23.49 ou 23.79. Estude as mudanças diárias de preço de BFS-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SAUL CENTERS, INC.?

O maior preço de SAUL CENTERS, INC. (BFS-PE) no último ano foi 23.73. As ações oscilaram bastante dentro de 20.54 - 23.73, e a comparação com 23.46 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SAUL CENTERS, INC.?

O menor preço de SAUL CENTERS, INC. (BFS-PE) no ano foi 20.54. A comparação com o preço atual 23.49 e 20.54 - 23.73 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BFS-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BFS-PE?

No passado Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.46 e 14.36% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.49 23.49
Faixa anual
20.54 23.73
Fechamento anterior
23.46
Open
23.49
Bid
23.49
Ask
23.79
Low
23.49
High
23.49
Volume
1
Mudança diária
0.13%
Mudança mensal
0.77%
Mudança de 6 meses
14.36%
Mudança anual
14.36%
