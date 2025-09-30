- Aperçu
BFS-PE: Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th
Le taux de change de BFS-PE a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.49 et à un maximum de 23.49.
Suivez la dynamique Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BFS-PE aujourd'hui ?
L'action Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th est cotée à 23.49 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.13%, a clôturé hier à 23.46 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de BFS-PE présente ces mises à jour.
L'action Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th verse-t-elle des dividendes ?
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th est actuellement valorisé à 23.49. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.36% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BFS-PE.
Comment acheter des actions BFS-PE ?
Vous pouvez acheter des actions Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th au cours actuel de 23.49. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.49 ou de 23.79, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BFS-PE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BFS-PE ?
Investir dans Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.54 - 23.73 et le prix actuel 23.49. Beaucoup comparent 0.77% et 14.36% avant de passer des ordres à 23.49 ou 23.79. Consultez le graphique du cours de BFS-PE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SAUL CENTERS, INC. ?
Le cours le plus élevé de SAUL CENTERS, INC. l'année dernière était 23.73. Au cours de 20.54 - 23.73, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.46 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SAUL CENTERS, INC. ?
Le cours le plus bas de SAUL CENTERS, INC. (BFS-PE) sur l'année a été 20.54. Sa comparaison avec 23.49 et 20.54 - 23.73 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BFS-PE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BFS-PE a-t-elle été divisée ?
Saul Centers Inc Depositary shares, each representing a 1/100th a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.46 et 14.36% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.46
- Ouverture
- 23.49
- Bid
- 23.49
- Ask
- 23.79
- Plus Bas
- 23.49
- Plus Haut
- 23.49
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.13%
- Changement Mensuel
- 0.77%
- Changement à 6 Mois
- 14.36%
- Changement Annuel
- 14.36%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4